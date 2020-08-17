Москва, , 16:03 — REGNUM Граждане России приняли участие в праздничной церемонии по случаю Дня независимости Индонезии, сообщили в посольстве Индонезии в Москве.

В посольстве Индонезии в Москве состоялась торжественная церемония, посвященная празднованию 75-й годовщины независимости Индонезии. Тема празднования звучала в этом году следующим образом: «Вперед, Индонезия». В церемонии приняли участие все сотрудники посольства Индонезии в Москве, как граждане Индонезии, так и иностранные сотрудники посольства, а также члены женской благотворительной организации при посольстве.

Церемония прошла под руководством Азиса Нурвахьюди, заместителя главы дипломатической миссии, который также является временным поверенным в делах посольства Индонезии в Москве.

Традиционно главными событиями церемонии стали чтение текста провозглашения независимости Индонезии, а также поднятие красно-белого флага. Известно, что трое индонезийских школьников, обучающихся в России, блестяще справились с почетной миссией по поднятию флага.

Азис Нурвахьюди заявил, что в 2020 году церемония была простой, недолгой, но не менее торжественной. Временный поверенный в делах посольства Индонезии в Москве также отметил, что церемония была проведена в строгом соответствии с рекомендациями администрации президента и с соблюдением санитарных протоколов, действующих в России.

По его словам, в этом году участников церемонии было очень мало, только сотрудники посольства Индонезии в Москве. Индонезийцам, проживающим в России и Белоруссии, рекомендовали принять участие в этой памятной церемонии, не выходя из дома, в режиме онлайн.

«Проведение памятных мероприятий в этом году отличается от всех предыдущих лет из-за ситуации с пандемией. В этом году не будет традиционной встречи индонезийской диаспоры в России и массовых развлекательных мероприятий», — добавил Азис Нурвахьюди.

Между тем, сотрудница посольства Индонезии в Москве Елизавета Ведутова заявила, что гордится возможностью участвовать в церемонии и счастлива разделить этот праздник по случаю Дня независимости Индонезии.

По данным посольства Индонезии, по завершению официальной части состоялась церемония разрезания «тумпенга» и угощения гостей этим традиционным блюдом из риса, подаваемом в форме конуса, а также вручение призов победителям различных конкурсов и соревнований, ежегодно проводимых в преддверии Дня независимости.

Между тем, для жителей Индонезии, проживающих в России и Белоруссии, посольство Индонезии в Москве организовало онлайн-конкурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил Индонезию с 75-й годовщиной независимости.

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