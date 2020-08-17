Тюмень, , 15:58 — REGNUM В Тюмени обнаружена домашняя кошка, заражённая новым коронавирусом. Об этом в интервью РБК сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

В России, по его словам, выявлено лишь две кошки с COVID-19. Одна — в Москве, другая — в Тюмени.

Как стало сообщает портал 72.ru, у тюменской кошки с COVID-19 клинических проявлений болезни не обнаружено и для хозяев питомец опасности не представляет. Отмечается, что в начале лета в Тюмени проводилось добровольное обследование на наличие коронавируса у кошек и собак.