Москва, , 15:57 — REGNUM В Москве вынесен обвинительный приговор участнику преступной группы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной прокуратуры 17 августа, на скамье подсудимых оказался 63-летний житель Москвы Владимир Сынгаевский.

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В Бутырском районном суде столицы установлено, что по подложным документам подозреваемый вместе с сообщниками переоформляли на себя права собственности на квартиры умерших людей. всего в деле фигурирует три объекта недвижимости.

Кроме того, в мае 2019 года Сынгаевский по поддельному паспорту на имя умершего в феврале 2019 года мужчины оформил нотариальную доверенность с правом распоряжения его денежными вкладами. Всего злоумышленники сняли со счёта более 2 млн рублей.

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В общей сложности «сумма преступного дохода от деятельности организованной преступной группы превысила 19 млн рублей», уточнили в надзорном ведомстве.

Суд приговорил Сынгаевского к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн рублей. В отношении остальных участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года в Москве были задержаны восемь подозреваемых в подделке завещаний и присвоении квартир. По данным МВД РФ, преступная деятельность велась на протяжении более десяти лет. Всего, по предварительным данным, объектами криминальных сделок стали 15 квартир.