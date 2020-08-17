Ташкент, , 15:57 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 35 702, в том числе 593 — за минувшие сутки. Об этом сообщили 17 августа в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В республике выздоровели 31 384 человека, или 88%, лечение продолжают 4082 пациента, скончались 236 человек. Среди регионов республики наибольшее число случаев выявлено в Ташкенте — 21 384.

Данные приводятся по состоянию на вечер 16 августа. В Ташкентской области обнаружили 5472 случая, Самаркандской области — 1470, Андижанской области — 1143, Бухарской области — 1014.

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