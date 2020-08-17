Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Создатель YouTube-канале Mike Booth показал, как выглядела бы заставка мультсериала «Громокошки» с использованием компьютерной графики. О необычном видеоролике 17 августа сообщает портал ComicBook.

Энтузиаст покадрово воссоздал знаменитую заставку «Громокошек» при помощи программы Blender. По словам автора, в дальнейшем он не планирует «заниматься чем-то подобным».

Напомним, «Громокошки» — это популярный американский мультсериал, состоящий из 130 эпизодов. Главными героями шоу являются антропоморфные говорящие коты с планеты Третья Земля.

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