Вашингтон, 17 августа 2020, 15:54 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 42 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 августа сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 42 048 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 404 500.
Также сообщается, что за это же время в США 571 пациент скончался от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 170 052.
При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 1 833 067 человек вылечились от нового заболевания.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подписал распоряжение о запрете на проведение дискотек и иных подобных мероприятий как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях.