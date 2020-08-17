Воронеж, , 15:48 — REGNUM Фонтан, забивший на месте прохождения теплосетей, сняли очевидцы в Воронеже на улице Остужева 17 августа. На кадрах видно, как из-под земли рядом с проезжей части под большим напором хлещет вода, «фонтан» поднимается вверх на несколько метров.

«В городе продолжается второй этап гидравлических испытаний теплосетей, их цель — как раз выявлять ветхие участки. Магистральный участок на Остужева, 5а не выдержал повышенного давления», — прокомментировали в воронежском филиал ПАО «Квадра» ситуацию.

В настоящее время на месте прорыва работает ремонтная бригада.