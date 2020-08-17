Вашингтон, , 15:45 — REGNUM Автор YouTube-канала Studson Studio построил миниатюрную копию башни волшебника из игры Stardew Valley. В своей работе он использовал подручные материалы и различный мусор, сообщает издание PCGamer 17 августа.

В процессе создания миниатюры автор использовал всевозможные подручные средства: картон, листья, старые пластиковые банки и крышку из-под дозатора от мыла. Как отмечает издание, результат получился на удивление детализированным и реалистичным.

Напомним, Stardew Valley — это популярная инди-игра в жанре «симулятора жизни». Её релиз состоялся в 2016 году.

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