Курган, , 15:43 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что железобетонные остановки «для дебилов» в Кургане ставиться впредь не будут. Этому он посвятил пост в своём аккаунте сети Instagram.

Screenshot Www.instagram.com/shumkov_vm/

Побудил его к написанию поста факт, что у некоторых новых автобусных остановок со стеклянными панелями, установленных в 2019 году в Кургане, разбиты стёкла и разрисованы поверхности. Однако современные остановки будут ставиться и дальше.

«Тому, кто вырос в обстановке постоянного разрушения, трудно принять, что твоя жизнь — это в первую очередь твоя ответственность. Что твои личные неудачи в жизни и пробелы в воспитании не закрыть разбитым стеклом и разрисованной стенкой. Что, разрушая имущество, поставленное на деньги небогатой казны, ты сам бьёшь по карману себя и своих соседей», — рассуждает глава Курганской области.

Также он вспоминает теорию разбитых окон, когда при виде какого-нибудь беспорядка люди начинают мусорить или разрушать.

Посыл Вадима Шумкова многим комментаторам пришёлся по душе. Однако один из них отметил пару нюансов.

«Новые остановки жутко непрактичные, мало того, что они страдают от вандалов, так половина из них пострадали от сильных ветров. Вдобавок в них толком не укрыться от сильного ветра и дождя, а про их размеры можно только молчать, они делаются для трёх человек?» — задаётся вопросом pashabessonov17.

Как ранее сообщало ИА REGNUM по информации из мэрии, в Кургане в этом году появятся три «умные» остановки, оснащённые USB-зарядками для гаджетов, Wi-Fi-роутером, интерактивными панелями для рекламы и табло. В целом в 2020 году в областной столице в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» появятся 87 остановок из перфорированного металла. Их установят в микрорайонах Заозерном, Восточном, Глинки, Рябково, Тополях и других.

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