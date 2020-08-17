Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Энтузиаст с ником TheRealAlphaHydra пытается воссоздать локации, снаряжение и задания игры Destiny 2 в Minecraft. Об этом 17 августа сообщает портал PCGamesN.

Уже сейчас на специальном сервере геймеры могут посетить различные планеты из Destiny 2: Несс, Титан и Ио. Помимо этого, энтузиаст смог воссоздать в Minecraft двух рейд-боссов, три карты «Горнила», а также около 30 элементов экипировки.

Напомним, Destiny 2 — это многопользовательский ролевой экшен, разработанный американской студией Bungie. Релиз игры состоялся в 2017 году.

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