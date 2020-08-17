Москва, , 15:37 — REGNUM Самым главным изобретением XX века, существенно изменившим жизнь человека большинство жителей России (61%) назвали интернет. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Среди других значимых для людей изобретения: мобильный телефон (54%), банковские карты (30%), компьютер (27%), электрическая лампочка — 26%, автомобиль (24%), самолет (22%), телевизор (18%) и холодильник (17%).

Главными изобретениями XXI века граждане назвали бионические протезы рук и ног (36%), смартфон (31%), социальные сети (22%), имплантаты сетчатки (22%), солнечные батареи (17%), 3D-принтеры (15%) и систему «умный дом» (15%).

Опрос проведен 26 июля 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, самым выдающимся изобретением российских учёных 2019 года была названа вакцина против лихорадки Эбола.

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