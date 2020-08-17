Киев, , 15:44 — REGNUM 75% граждан Украины выступают против легализации интернет-казино и залов игровых автоматов в гостиницах не ниже трёх звёзд. Об этом свидетельствуют результаты опросы, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, 64% опрошенных не поддерживают легализацию казино в помещениях пятизвёздочных гостиниц и в специальных игровых зонах. 63% высказались против сайтов букмекерских контор, а 66% выступают против легализации онлайн-покера.

Опрос проводился с 7 по 11 июля. Всего было опрошено 2 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольных Украине территорий.

Отчёт опубликован 17 августа на официальном сайте организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в стране. Законом, в частности, предусматривается освобождение казино от уплаты налогов в течение ближайших четырёх лет.

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