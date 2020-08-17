Чебаркуль, Челябинская область, , 15:35 — REGNUM В Чебаркуле Челябинской области 44-летний гражданин осуждён за мошенничество в отношении двоих коммерсантов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что гражданин и его знакомый, занимавший высокий пост в «Чебаркульском лесничестве», под видом оказания бизнесменам помощи в участии в аукционе на право заключения договора аренды лесного участка и в победе в таком конкурсе получили от них 270 тыс. рублей. При этом они не производили никаких действий по исполнению своих обязательств.

Гражданин полностью признал вину. Суд назначил ему штраф в размере 150 тыс. рублей. Приговор уже вступил в силу. Дело в отношении соучастника осуждённого пока рассматривается. Ущерб бизнесменам возмещён.