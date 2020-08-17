Тула, , 15:31 — REGNUM Действие ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса, на территории Тульской области продлены до 31 августа, изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.

В регионе сохраняется действие масочного режима. Запрещено проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций.

В то же время с 20 августа на территории региона будет разрешена работа батутных центров, а также квест-комнат. Обязательным условием открытия является соблюдение требований Роспотребнадзора.