Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:34 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) организуют ледовый городок по мотивам «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ледяные сооружения установят на Театральной площади. Жителей и гостей города встретят 33 богатыря и дядька Черномор, а внутри городка предстоит встретиться с царевной Лебедь, князем Гвидоном, царём Салтаном и другими сказочными персонажами.

В проект городка в ближайшее время внесут доработки и представят на суд чиновников Нижнего Тагила.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году некоторые сооружения ледового городка в Нижнем Тагиле оказались похожими на могилы.

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