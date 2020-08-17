Нур-Султан, , 15:28 — REGNUM Вакцину от коронавируса в Казахстане получат только граждане из группы риска. Об этом 17 августа заявил официальный представитель министерства здравоохранения республики Багдат Коджахметов на брифинге.

По его словам, в группу риска входят 2,2 млн человек, в том числе люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетики и граждане старше 65 лет. Коджахметов считает, что здоровый и работающий человек должен сам себя обеспечить вакциной.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа председатель правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов заявил, что Россия и Казахстан планируют запустить совместное предприятие по производству вакцины против коронавируса.

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