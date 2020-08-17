Минск, 17 августа 2020, 15:31 — REGNUM Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов на территорию России до 31 августа. Об этом 17 августа сообщает агентство БелТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.
Уточняется, что рейсы из Белоруссии до Воронежа, Казани и Нижнего Новгорода приостановлены по 24 октября.
Также сообщается, что вернуть деньги за билеты или поменять даты вылета на отмененные рейсы можно в срок до 30 марта следующего года.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» отменила международные авиарейсы из-за эпидемиологической ситуации.