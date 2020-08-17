Минск, , 15:31 — REGNUM Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов на территорию России до 31 августа. Об этом 17 августа сообщает агентство БелТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

Авиакомпания «Белавиа» Андрей Грук © ИА Красная Весна

Уточняется, что рейсы из Белоруссии до Воронежа, Казани и Нижнего Новгорода приостановлены по 24 октября.

Также сообщается, что вернуть деньги за билеты или поменять даты вылета на отмененные рейсы можно в срок до 30 марта следующего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» отменила международные авиарейсы из-за эпидемиологической ситуации.