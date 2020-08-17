Самара, , 15:27 — REGNUM 45 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе выявлено 7620 случаев заражения этой инфекцией. При этом 5776 человек справились с ней, а 117 пациентов с COVID-19 скончались.

Отмечается, что коэффициент летальности в регионе составил 1,54 (в стране — 1,7), а показатель смертности на 100 тысяч населения по области составил 3,66 (по России — 10,78). При этом на учете у врачей стоят 420 человек.

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