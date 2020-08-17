Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 17 августа сообщили в областном оперативном штабе.

Пять новых случаев выявлены в Гатчинском районе, шесть — во Всеволожском районе, три — в Киришах. В остальных населенных пунктах, попавших в отчет, выявлены единичные новые случаи заболевания. Также один случай обнаружен в Свирьском монастыре Лодейнопольского района.

С учетом новых данных в Ленобласти подтверждено 6401 случая заболевания за всё время пандемии. Выздоровели 4326 человек. Скончались от COVID-19 в Ленобласти 68 человек, в том числе два летальных случая произошли за последние сутки.

Антилидерами по заболеваемости остаются Гатчинский, Всеволожский и Выборгский районы Ленобласти. Однако положительная динамика снижения угрозы позволила властям региона вывести все районы из так называемой «красной» зоны по степени ограничений.

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