Нур-Султан, , 15:12 — REGNUM В Казахстане синдром Кавасаки выявлен у одиннадцати детей, заявил 17 августа официальный представитель министерства здравоохранения республики Багдат Коджахметов на брифинге.

По его словам, в республике этот синдром выявлен у двух детей до пяти лет и у девяти детей в возрасте от пяти до 17 лет. Трое детей выписаны, как выздоровевшие. Коджахметов добавил, что это редчайшее заболевание стало чаще встречаться на фоне роста числа больных COVID-19.

Отметим, синдром Кавасаки или слизисто-кожный лимфонодулярный синдром характеризуется поражением средних и мелких артерий с развитием деструктивно-пролиферативного васкулита.