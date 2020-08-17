Москва, , 15:12 — REGNUM Актер Михаил Ефремов, проходящий в качестве обвиняемого по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, готов дать показания 18 августа на заседании суда. Об этом 17 августа рассказал журналистам адвокат актера Эльман Пашаев.

«Конечно, он готов к допросу. Ефремов ко всему готов», — заявил Пашаев.

При этом ранее адвокат сообщил, что актер не сможет прибыть на рассмотрение жалобы на отсутствие прогулок, назначенное на 17 августа, по причине плохого самочувствия.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 15 августа адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что его подзащитный выписан из больницы, куда он 11 августа был увезен с заседания Пресненского суда Москвы.