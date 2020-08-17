Стокгольм, , 15:09 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за прошедшие выходные увеличилось на четыре человека. Такие данные 17 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 787 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 85 045 человек. С 14 августа, момента последнего обновления данных, был выявлен 751 новый случай заражения.

По состоянию на 17 августа 2 546 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.