Екатеринбург, , 15:22 — REGNUM В Свердловской области организовали выдачу Единой социальной карты (ЕСК) для жителей региона. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов на пресс-конференции.

Платёжный инструмент будут выдавать в двух комплектациях: стандартной и с финансовым приложением. В обычной вариации с помощью карты удастся получать пенсию и соцвыплаты, расплачиваться в общественном транспорте. В дальнейшем будут доступны ещё несколько социальных услуг.

В версии с приложением картой можно будет оплачивать любые покупки. ЕСК выпускается на базе национальной платежный системы «МИР»

Как сообщало ИА REGNUM, ЕСК можно будет получить в специализированных пунктах выдачи или в банке-партнёре.

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