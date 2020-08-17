Челябинск, , 15:03 — REGNUM В Челябинской области открыта горячая линия по вопросам принудительного сбора денег с родителей обучающихся. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По номеру (351) 239−21−07 принимаются жалобы на требования должностных лиц передавать деньги в фонд класса, школы, а также группы, если речь о детском саде. Также обратиться можно через интернет-сайт.

Поступившая информация будет проверена. В случае наличия оснований соответствующие органы обещают принять меры к нарушителям.