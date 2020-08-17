Калуга, , 18:38 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 человек за последние сутки, сообщает 17 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 679 положительных тестов. 1 тыс. 230 человек находятся на лечении, 6 тыс. 391 человек выздоровел, 58 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (278), в Обнинске (142), в Боровском районе (132), в Людиновском районе (116), в Малоярославецком районе (70) в Козельском районе (67) и в Жуковском районе (65).