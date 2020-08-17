Архангельск, , 14:58 — REGNUM В Архангельской области за сутки выявили 83 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных с начала пандемии выросло до 9921. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Среди новых пациентов — 37 архангелогородца, 13 новодвинцев, 11 северодвинцев. Случаи заражения коронавирусом были выявлены также в Каргопольском, Котласском, Приморском и других районах области.

По данным штаба, в Архангельской области с начала пандемии от COVID-19 вылечились 8982 человека. От опасной инфекции скончались 167 человек.