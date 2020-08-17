Сеул, , 14:58 — REGNUM В вооруженных силах (ВС) Южной Кореи выявили еще два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителе министерства обороны страны.

По данным министерства, положительный результат на коронавирус военнослужащие получили после посещения религиозных учреждений.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах страны увеличилось до 84 человек.

Известно, что ранее коронавирус был выявлен у двух представителей ВМС, которые также посещали религиозное учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 197 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 15 515.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 190 случаев заражения SARS-CoV-2