Челябинск, , 14:52 — REGNUM В Ленинском районе Челябинска некие лица похитили пенсию умершей гражданки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

О произошедшем в органы заявила внучка женщины. Она обратилась на почту за пенсией, но ей было отказано, так как деньги в сумме 25 810 рублей якобы уже получены.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что пенсионерка не могла получить эти деньги, так как лежала в больнице. А подпись в платёжной ведомости выполнило другое лицо. В итоге прокуратура потребовала от полиции возбудить уголовное дело по факту присвоения денег.