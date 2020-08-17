Джакарта, , 14:46 — REGNUM Индонезия производит пять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на основе инновационных разработок, которые могут способствовать национальной независимости и снизить зависимость от импорта этих медицинских устройств, сообщает Antara.

В министерстве исследований и технологий Индонезии заявили, что результаты инноваций является попыткой поддержать борьбу с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 августа 2020 года в Индонезии выявлено 141 370 случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии выявили свыше 140 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2