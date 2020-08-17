Бишкек, , 14:45 — REGNUM В Киргизии за последние сутки зарегистрировано 135 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 17 августа, на брифинге сообщила начальник управления минздрава республики Айнура Акматова.

По ее словам, больше всего новых случаев зафиксировано в столице — 35. Затем следуют Джалал-Абадская область — 25, Чуйская область — 21, Баткенская область — 19, Иссык-Кульская область — 15 и Ошская область — 13.

В Таласской и Нарынской областях выявлено по три новых случая коронавируса, а в «южной столице» Киргизии, городе Оше — только один случай.

В республике за минувшие сутки зарегистрировано выздоровление 261 пациента, у которых ранее был диагностирован COVID-19.

За сутки в Киргизии подтвержден один летальный исход от коронавирусной инфекции. Он произошел в Баткенской области на юге республики.

Отметим, что с момента объявления пандемии на территории Киргизии зафиксирован 41 991 случай коронавирусной инфекции. Из них 34 567 человек признано излечившимися от COVID-19 и 1 496 умерло.