Москва, , 14:35 — REGNUM В России на данный момент планируется вакцинировать даже граждан, у которых лабораторно подтверждено наличие антител к коронавирусу. Об этом 17 августа сообщила заместитель председателя комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Те люди, у которых есть антитела тоже предусматривается возможность прививки», — сказала Кусайко.

Связаны эти меры с тем, что на данный момент нет точных сведений относительно того, дают ли антитела иммунитет к инфекции или нет.

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