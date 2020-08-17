Токио, , 14:30 — REGNUM Геймер с ником Ross O'Donovan устроил «необычное представление» с поеданием 999 яиц в игре Final Fantasy XIV. Об этом 17 августа сообщает портал PCGamer.

https://twitter.com/RubberNinja/status/1294500150484729856

Энтузиаст заявил, что в игре к нему подошёл незнакомец и подарил 999 яиц. После этого он попросил Ross O'Donovan съесть их — геймер не смог отказать.

В течение следующих 20−30 минут персонаж Ross O'Donovan ел яйца, а на странное «представление» приходили посмотреть аватары других игроков. Геймер отметил, что от постоянного нажатия на кнопку «съесть» у него начали болеть руки.

Напомним, Final Fantasy XIV — это массовая многопользовательская ролевая игра, разработанная японской компанией Square Enix. Несмотря на название, сюжетно она не связана с другими частями франшизы.

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