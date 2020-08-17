Москва, , 14:29 — REGNUM Детей не будут вакцинировать против коронавируса. Об этом 17 августа сообщила заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подобные меры предприняты в связи с тем, что препарат не проходил исследований относительно возможности применения на несовершеннолетних.

«Касательно детей речи не идет. Исследований не проводилось. дети вакцинироваться не будут», — сказала Кусайко.

Читайте ранее в этом сюжете: Член Совфеда верит в эффективность российской вакцины от коронавируса

Читайте развитие сюжета: Вакцинировать от коронавируса будут даже граждан с антителами