Трёхгорный, Челябинская область, , 14:21 — REGNUM В Трёхгорном Челябинской области субъекты предпринимательской деятельности получили от чиновников деньги за исполненные контракты. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Информация о задолженности была подтверждена в ходе прокурорской проверки. Оказалось, что «Медико-санитарная часть №72» ФМБА России задолжала по госконстрактам более 2 млн рублей.

Прокуратура внесла представление начальнику учреждения. Кроме того, против него завели административное дело. Ему назначили штраф в сумме 30 тыс. рублей. Долги к настоящему времени выплачены.