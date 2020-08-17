Черкесск, , 14:20 — REGNUM В Карачаево-Черкесии режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше будет действовать еще неделю. Указ о продлении подписал глава республики Рашид Темрезов.

Он внес поправки в изданный ранее указ «О введении режима повышенной готовности», согласно которым период самоизоляции для лиц старше 65 лет установлен с 10 августа по 21 августа. Эта поправка касается в первую очередь тех, кто работает и нуждается в связи с ограничительными мерами в получении больничных листков, по которым выплачиваются пособия по временной нетрудоспособности застрахованным лицам.

Как сообщало ИА REGNUM, Карачаево-Черкесия 17 июля 2020 года перешла к третьему этапу снятия ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса. На этом этапе была разрешена работа практически всех предприятий торговли, сферы услуг и развлечений, религиозных учреждений и туристического бизнеса.

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