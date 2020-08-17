Нур-Султан, , 14:18 — REGNUM «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение в 13 регионах Казахстана, сообщили 17 августа в пресс-службе государственного предприятия.

Исаак Левитан. Перед грозой. 1890

Штормовое предупреждение объявлено в связи с грозами. В Нур-Султане 17−18 августа ожидаются порывы ветра до 15−20 метров в секунду. Грозы с сильным ветром также ожидаются в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях.

Грозы также ожидаются в центральной и южной частях страны. В Туркестанской и Кызы-Ординской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Во многих регионах в утренние часы ожидается туман.

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