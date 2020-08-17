Саратов, , 15:24 — REGNUM Олегу Табакову сегодня, 17 августа, исполнилось бы 85 лет со дня рождения. В память об артисте и в честь юбилея в доме №67/25 по Большой Казачьей, где с 1935 по 1953 годы проживал Почетный гражданин области, открыли мемориальную доску.

Народный артист СССР всю жизнь поддерживал связь со своей малой родиной, проводил творческие встречи, помогал молодежи развивать свои таланты. В городе в его честь названы дворец творчества и сквер. Кроме того, мемориальные доски установлены на здании школы №18 и на фасаде здания дворца творчества.

Мероприятие провели в узком кругу. Хозяйка квартиры, где родился Табаков, устроила небольшую экскурсию присутствующим.

ИА REGNUM напоминает, в Москве в возрасте 82 лет 12 марта 2018 года умер российский и советский актер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков.

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