Уфа, , 14:36 — REGNUM 58 зон экстренного оповещения населения утверждено в Башкирии. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующим постановлением правительства Башкирии расширен перечень зон экстренного оповещения жителей региона о надвигающейся угрозе. В список добавлены Уфимская ТЭЦ-2 ООО «БГК» г. Уфы, с. Зубово Уфимского района, а также Сибайский филиал АО «Учалинский ГОК» г. Сибай.

Система экстренного оповещения необходима для быстрого информирования населения в зонах экстренного оповещения, которые определяются в зависимости от имеющихся на территориях опасных техногенных и природных процессов.

Отмечается, что сейчас на территории Башкирии утверждено 58 зон экстренного оповещения населения. Эта система является уникальной, так как она может быть использована для любых видов оповещения всех жителей, которые находятся в группе риска.

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