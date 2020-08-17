Москва, , 14:14 — REGNUM Самые дешевые путевки для санаторно-курортного отдыха и лечения в августе 2020 года зафиксированы в Саратовской (1800 руб. в сутки), Курганской (1810 руб.), Амурской (1820 руб.), Курской (1850 руб.) и Пензенской (1930 руб.) областях, сообщается на сайте «Санатории-России.рф».

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Также в топ-10 самых дешёвых лечебных и оздоровительных санаториев вошли Владимирская область (1950 руб.), Забайкальский край (1950 руб.), Марий Эл (1950 руб.), Брянская (2000 руб.) и Воронежская (2050 руб. в сутки) области.

Самые дорогие санатории расположены в Санкт-Петербурге (3850 руб.), Ленинградской области (3950 руб.), Москве (3950 руб.), Алтайском крае (4300 руб.), Республике Алтай (4370 руб.) и Кабардино-Балкарии (4850 руб. в сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, самые доступные цены на путевки в санатории августе 2020 года оказались в Центральном федеральном округе.

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