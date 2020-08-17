Роквилл, США, , 14:11 — REGNUM Создатели глобальной модификации Beyond Skyrim показали, как будет выглядеть Чернотопье (родина аргониан) в игре TES V: Skyrim. О необычной разработке 17 августа сообщает издание PCGamer.

В небольшом ролике разработчики рассказали о районах Чернотопья и показали обитателей локации — хищных рептилий. Несмотря на объём проделанный работы, пока неизвестно, когда состоится релиз модификации.

Напомним, Beyond Skyrim — это глобальная модификация, созданием которой занимаются несколько команд разработчиков. Работая вместе, они пытаются добавить все провинции Тамриэля (место действия игр вселенной The Elder Scrolls) в TES V: Skyrim.

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