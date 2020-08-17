Махачкала, , 14:10 — REGNUM Все учащиеся начальной школы в Дагестане в новом учебном году будут получать горячее питание. На эти цели из федерального бюджета в республику поступят почти 630 млн рублей, сообщили 17 августа в пресс-службе министерства просвещения и науки региона.

Денежные средств будут направлены в школы, где имеются все необходимые условия для организации горячего питания. Помимо этого, республика выделит из своего бюджета 400 млн рублей на организацию горячего питания в школах, которые не оборудованы специальными пищеблоками.

«В школах, где нет оборудованных пищеблоков, питание младшеклассников, как и прежде, будет организовано за счёт средств регионального бюджета, в аналогичном объёме, что и в школах с созданными условиями», — говорится в сообщении минобра.

Вырастет и суточная стоимость завтраков. Если ранее на одного школьника выделялось 20 рублей в сутки, то теперь эта сумма вырастет в три раза — до 61 рубля.