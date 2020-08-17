Санкт-Петербург, , 14:07 — REGNUM Долгострой в Новодевяткино под Петербургом, который ранее привлек внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, нашел инвестора. Об этом сообщили в администрации Ленобласти.

В понедельник, 17 августа, начались строительно-монтажные работы в доме ЖК «Галактика», на который жаловались обманутые дольщики. К 2019 году в корпусах, которые должны были сдать еще в 2017-м, не было света и тепла.

Теперь достройкой будет заниматься ГК ПИК. Рабочие компании появились на площадке в начале августа, как и предполагалось инвестиционным соглашением. Уже проложены внутренние дороги, организованы площадки складирования материалов, специалисты собрали кран, на стройку подали электричество. С этой недели начинаются сами строительные работы — монтаж железобетонных плит. Ввод дома намечен на конец лета 2021 года.

«Жилой комплекс достраивается без трат из бюджета области, с помощью донора. Он получает за достройку земельные участки, на которых будет развивать квартал со всей необходимой инфраструктурой. Всего по схеме привлечения инвесторов в области заключено 14 договоров с застройщиками, по которым достраиваются дома во Всеволожске, Гатчине, Малом Верево, Дубровке, Малом Карлино и так далее», — заявил губернатор Александр Дрозденко.

По словам главы дирекции ПИК в Петербурге и Ленобласти Сергея Мамошина, компания планирует развиваться в этих двух регионах.

«И мы готовы помогать местным властям, одновременно решая собственные бизнес-задачи. На компенсационных землях ПИК планирует заняться реализацией собственного проекта», — сообщил он.

В ЖК «Галактика» продано 383 квартиры из 526. Общая площадь жилых помещений — около 18 тыс. кв. метров. Объект готов лишь на 30%.

В 2018 году Арбитражный суд ввел процедуру конкурсного производства в компании ООО «Главстройкомплекс ЛО», была проведена процедура банкротства компании, создан жилищно-строительный кооператив.

Читайте ранее в этом сюжете: Бастрыкин поручил проверить соблюдение прав обманутых дольщиков Ленобласти