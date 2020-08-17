Уфа, , 14:04 — REGNUM Врачи из Башкирии завершили свою миссию в Киргизии и возвращаются домой. Об этом 17 августа сообщила заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова на совещании в правительстве региона.

По ее словам, 50 медицинских работников, которые выехали в Киргизию в конце июля, вернутся в Уфу 17 августа.

Отмечается, что 15 августа прошла встреча президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с заместителем министра здравоохранения Башкирии Евгением Кустовым, который возглавлял бригаду врачей. На встрече глава Киргизии поблагодарил врачей за оказание помощи медицинским работникам и жителям Киргизии, а также за их вклад в улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в стране в период пандемии коронавируса.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что в настоящий момент в Башкирии сложилась стабильная ситуация по этой инфекции, поэтому регион может помогать своим коллегам из других субъектов РФ и стран.

Глава региона поручил торжественно встретить медиков, которые возвращаются домой.

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