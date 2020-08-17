Лондон, , 14:00 — REGNUM В многопользовательской соревновательной игре Fall Guys: Ultimate Knockout появятся костюмы персонажей из Portal и My Friend Pedro. Об этом 17 августа сообщает издание PCGamer.

https://twitter.com/HypexFG/status/1293896152639823872

Энтузиасты обнаружили информацию о новых костюмах в файлах игры. Приобрести облик Челл (главная героиня Portal) можно будет 3 сентября 2020 года, а Педро (разумный банан из My Friend Pedro) — 6 сентября 2020 года.

Напомним, разработчики Fall Guys: Ultimate Knockout не в первый раз добавляют в свой проект облики героев из других игр. Ранее геймеры могли приобрести костюмы Гордона Фримена из Half-Life и Разведчика из Team Fortress 2.

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