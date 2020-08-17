Стокгольм, , 14:28 — REGNUM Муниципальная компания SL, занимающаяся организацией общественного транспорта в Стокгольме, не намерена обязываться своих пассажиров носить средства индивидуальной защиты полости рта и органов дыхания. Тем не менее, представители перевозчика подчеркнули, что речь идет о политики компании, но если пассажир будет чувствовать себя в безопасности, то он может надеть маску. Об этом 17 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Если вам нужны средства защиты полости рта и органов дыхания, когда вы передвигаетесь на общественном транспорте по Стокгольму, вам, конечно, следует их иметь, если вы таким образом чувствуете себя в большей безопасности. Но мы, как транспортная компания, не будем вводить никаких требований», — заявил пресс-секретарь SL Клаас Кейсу.

Напомним, что с недавнего времени в Норвегии пассажирам общественного транспорта Осло рекомендовано использовать маски или тканевые ленты, если они не могут соблюдать дистанцию на расстоянии хотя бы одного метра.

Но со стороны шведского перевозчика SL подобного рода рекомендаций не поступало. Вместо этого Кейсу заявил, что SL опирается на рекомендации Агентства общественного здравоохранения, которое в свою очередь не видит необходимости во введении масочного режима.

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