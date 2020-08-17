Москва, , 13:55 — REGNUM Вакцинация от коронавируса в России будет производиться исключительно на добровольной основе. Об этом 17 августа заявила заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, сперва вакцинировать будут лишь лиц из группы риска, например, педагогов и врачей.

«Определяется контингент, который часто имеет контакт. Но, в любом случае, только после согласия и если нет противопоказаний. Какие именно — определены в отношении других вакцин, и они действуют и для вакцины против коронавируса», — сказала Кусайко.

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