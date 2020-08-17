Вашингтон, , 13:52 — REGNUM Состоялся релиз масштабной модификации «О дивный новый мир» (Brave New World) для ролевой игры Fallout: New Vegas. Об этом 17 августа сообщает издание PCGamer.

«О дивный новый мир» — это глобальная модификация, которая добавляет профессиональную озвучку для более 100 персонажей Fallout: New Vegas. Авторы мода заявляют, что реплики героев, «которые были сыграны хорошо», остались без изменений.

Напомним, Fallout: New Vegas — это популярная ролевая игра с открытым миром, разработанная американской компанией Obsidian Entertainment. Её релиз состоялся в 2010 году.

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