* АУЕ — запрещённая в России организация

Москва, , 13:46 — REGNUM Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признано в России экстремистским. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры России 17 августа, такое решение по иску Генерального прокурора РФ Игоря Краснова принял Верховный суд РФ.

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«В судебном заседании установлено, что АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является хорошо структурированной и управляемой организацией — молодёжным движением экстремистской направленности», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В рамках движения и в его интересах участниками АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки.

Теперь деятельность движения, в участие в котором активно вовлекались подростки и молодежь, в России запрещена.