Вашингтон, , 13:46 — REGNUM Стартовал благотворительный марафон по скоростному прохождению видеоигр Summer Games Done Quick 2020. Об этом 17 августа сообщает издание Kotaku.

Мероприятие продлится до 23 августа 2020 года. Все собранные средства будут перечислены международной некоммерческой организации «Врачи без границ».

Изначально марафон должен был пройти в офлайн-формате, однако его перенесли в онлайн из-за бушующей пандемии коронавируса. Проследить за ходом мероприятия можно на его официальном сайте.

Напомним, Games Done Quick — это благотворительная организация, которая два раза в год запускает марафоны по скоростному прохождению игр. В ходе их проведения десятки спидранеров (геймеры, которые проходят игры на скорость) запускают прямые трансляции, на которых зрители могут сделать пожертвования.

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