Москва, , 13:43 — REGNUM Статья 112 Трудового кодекса Российской Федерации в настоящее не относит 31 декабря к числу дней новогодних каникул. В связи с этим каждый год вновь и вновь встаёт вопрос о том, будет ли 31 декабря выходным днем, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Между тем подготовка к празднованию Нового года занимает все мысли и время граждан России в этот день. Как следствие, снижается работоспособность.

Полагаю, что ежегодные споры по вопросу целесообразности и законности переноса выходного дня на 31 декабря может решить внесение соответствующих изменений в Трудовой кодекс.

Например, 31 декабря каждого года будет объявлено выходным днем, а один из выходных дней предшествующей недели — рабочим.

В этом случае общее число нерабочих праздничных дней останется неизменным, а работникам и их семьям не нужно будет беспокоится о том, какое решение примет правительство Российской Федерации либо региональные власти.

Также гражданам не придется сожалеть, как в случае, когда предновогодний день окажется рабочим», — высказал свое мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выступило против законодательного закрепления 31 декабря выходным днем.

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